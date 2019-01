Diciotti, Gasparri (FI e pres Giunta): "Salvini entro sette giorni deve presentarsi in Giunta"

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2019 Diciotti Gasparri FI Salvini entro sette giorni deve presentarsi in Giunta Riunita la Giunta per le Immunità del Senato che si deve esprimere sulla richiesta a procedere per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul caso Diciotti. Il senatore di FI e presidente della Giunta, Maurizio Gasparri, al termine del primo incontro: "La Giunta per le immunita' decidera' sul caso Diciotti entro il 23 febbraio. Riguarda il ministro Matteo Salvini, altri non so, non è un processo con i testimoni né un'assemblea politica o un convegno" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev