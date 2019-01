(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2019 Diciotti Giarrusso M5s Decideremo in base a documenti Conte e nostri ministri Riunita la Giunta per le Immunità del Senato che si deve esprimere sulla richiesta a procedere per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul caso Diciotti. Il senatore M5s, Mario Giarrusso: "Alla luce degli atti abbiamo registrato la retromarcia di Matteo Salvini, la situazione è totalmente cambiata. In ogni caso la nostra posizione come Movimento 5 stelle sarà compatta". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev