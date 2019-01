Migranti, Grandi (UNHCR): "Meccanismo anche temporaneo eviterebbe tensioni tra Governi" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 gennaio 2019 "La cosiddetta chiusura dei porti, anche se le persone continuano ad arrivare, è legata ad una altro problema, non tanto alle morti. E' legata al fatto che le navi navigano nel Mediterraneo per molto giorni senza una soluzione. Crea tutto questo complicato dibattito politico tra gli stati membri. Ogni volta diventa una grande negoziazione che occupa le prime pagine dei media per giorni. Se ci fosse un meccanismo anche provvisorio aiuterebbe anche i Governi, eviterebbe anche l'inutile tensioni tra i Governi."Così l’Alto Commissario per i rifugiati Filippo Grandi presentando il rapporto UNHCR a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev