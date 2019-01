PD a bordo della Sea Watch, Lucano:"Paradossale, sono stessi che hanno approvato decreto Minniti"

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2019 Parlamentari PD a bordo della Sea Watch, Lucano, paradossale, sono gli stessi che hanno approvato decreto Minniti "E' paradossale. Sono gli stessi che hanno approvato il Decreto Minniti. Questo fa capire che si muovono non per sensibilità, ma per interesse politico." Così Mimmo Lucano, sindaco sospeso di Riace, nel corso della conferenza stampa della raccolta firma per la candidatura di Riace al Premio Nobel per la pace. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev