Venezuela, Maduro: "USA vogliono intervento, no a un Vietnam nel nostro Paese" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Caracas, 30 gennaio 2019 "Sono Nicolas Mauro, Presidente costituzionale della Repubblica bolivariana del Venezuela. Voglio mandare un messaggio al popolo degli Stati Uniti per metterlo in guardia dalla campagna di guerra mediatica, di comunicazione psicologica che si vede nei media internazionali, in particolari nei mezzi di comunicazione degli Stati Uniti, contro il Venezuela. Si è preparata una campagna per giustificare un colpo di Stato in Venezuela che è stato preparato finanziato e supportato attivamente dall’amministrazione di Donald Trump. Come me tutta l’opinione pubblica lo sa. Si è portata avanti una campagna brutale di falsa immagine, di immagine distorta. Non credete a tutto quello che vi dicono i media televisivi, i mezzi di comunicazione degli Stati Uniti. Lo dico dal cuore. Come non ci si può inventare che il Venezuela e Maduro abbiano armi di distruzioni di massa. Per intervenire inventano qualche immagine, qualche notizia contro il Venezuela per giustificare un intervento contro il nostro Paese. Chiediamo consenso e solidarietà, chiediamo il rispetto della verità, non permettiamo un Vietnam in America Latina. Se gli Stati Uniti pretendono di intervenire avremo un Vietnam peggiore di quello che possiamo immaginare, non permettiamo la violenza, siamo un popolo di pace.” Così il Presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, in un messaggio indirizzato al popolo degli Stati Uniti. _Courtesy Facebook/Nicolas Maduro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev