(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2019 Dati Istat, Di Maio: "Dimostrano che Governo precedente ci ha mentito non siamo mai usciti da crisi" "I dati Istat ci confermano che il Governo precedente ci ha mentito, il Paese non è mai uscito dalla crisi economica". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, durante la conferenza stampa in cui ha presentato i risultati ottenuti dal Movimento 5 Stelle nei primi mesi di Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev