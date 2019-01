(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2019 Di Maio: "Questione migranti non è priorità del Paese" "Oggi ho voluto fare questa conferenza stampa sui risultati del Governo anche per dire che la questione migranti non è la priorità del Paese". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, durante la conferenza stampa in cui ha presentato i risultati ottenuti dal Movimento 5 Stelle nei primi mesi di Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev