(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2019 F35, Di Maio: "Nessuna decisione è stata ancora presa, crediamo sia spesa inutile" "Sugli F35 non abbiamo ancora preso alcuna decisione, ma come M5s crediamo che sia una spesa inutile". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, durante la conferenza stampa in cui ha presentato i risultati ottenuti dal Movimento 5 Stelle nei primi mesi di Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev