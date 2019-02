Bimbi picchiati in un asilo cinese a Prato, ai domiciliari due maestre, le immagini delle violenze

(Agenzia Vista) Prato, 01 febbraio 2019 Picchiavano i bambini con calci e pugni, prendendoli anche a bacchettate sulle mani e sulla testa, spesso senza motivo. Per questo due maestre di un doposcuola cinese di Macrolotto Uno, a Prato, sono finite agli arresti domiciliari. Una terza, invece, ha ricevuto un avviso di garanzia, ma per lei non è scattata alcuna misura cautelare. Le donne ai domiciliari sono di origine cinese e hanno 26 e 38 anni / Courtesy Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it