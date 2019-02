Sanità, Zingaretti: "Proponiamo 'quota 10' per diritto salute cittadini"

(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2019 Sanita, Zingaretti, proproniamo quota 10 per diritto salute cittadini "Noi proporremo un patto alle Regioni partendo da un giudizio critico sui tassi di finanziamento sulla sanità, per chiedere una 'Quota 10’. Vogliamo proporre per il prossimo triennio un aumento del fondo sanitario nazionale di 10 miliardi, con 100 mila assunzioni nella sanità nello stesso periodo. Solo così si potrà garantire e difendere il diritto alla salute dei cittadini". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margina di una conferenza stampa, commentando le affermazioni del ministro della Salute, Giulia Grillo, dopo una visita al Policlinico Umberto I di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev