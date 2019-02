Sea Watch, la Ong chiarisce: "Nessuna notifica blocco amministrativo, non ci sono basi per sequestro"

(Agenzia Vista) Catania, 01 febbraio 2019 Sea Watch, la Ong chiarisce, nessuna notifica, non ci sono basi per sequestro "Nessuna notifica blocco amministrativo, non ci sono basi per sequestro". Così la portavoce italiana dell'organizzazione, Giorgia Linardi, in un video diffuso dalla Ong su Twitter. _Courtesy Twitter/Sea Watch Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev