Salvini in Val di Susa riaccende lo scontro: "La Tav va finita". Ma Di Maio è contrario

"Si può controllare, rivedere, però ci sono 25 km di tunnel scavato sotto la montagna. Sospendere l'opera e chiudere i buchi aperti costa più che andare avanti. Ritengo più utile spendere i soldi per finirla”. Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in visita al cantiere Tav di Chiomonte dove vanno in scena nuovi scontri fra manifestanti contrari all'opera e la polizia. "Il governo si può e si deve sedere al tavolo con il governo francese e l'Unione europea, io conto per esempio che il buon senso che dimostrerà il governo italiano porterà altri soldi da Bruxelles".

Ma la posizione del vicepremier riaccende lo scontro con gli alleati di governo grillini. E la polemica è subito servita: “Salvini non è andato a vedere il cantiere del Tav ma un buco di 5 metri. Di quale opera parla? Non esiste nessuna opera in corso. Su questo tema non bisogna fare propaganda elettorale, bisogna dire solamente la verità agli italiani. Noi vogliamo investire i soldi dei cittadini italiani per realizzare opere utili a tutti, opere che servono ai cittadini ogni giorno”, dichiara Manlio Di Stefano, sottosegretario M5S agli affari esteri.

Il collega vicepremier Luigi Di Maio, lascia l'Aula della Camera, e risponde così ai cronisti in Transatlantico sulla visita di Salvini ai cantieri per l'Alta Velocità Torino-Lione:"Non vado a Chiomonte, visto che lì non è stato scavato ancora un solo centimetro: c'è solo un tunnel geognostico. Per me il cantiere di Chiomonte non è un'incompiuta, ma una mai iniziata".

(_Courtesy Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)