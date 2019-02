Centrodestra, Meloni: "Recuperare elettorato perso per strada"

(Agenzia Vista) Milano, 02 febbraio 2019 "Ci sono tante persone che non vanno a votare. Abbiamo fatto un lavoro di coerenza e credibilità, c'è un modo di fare piolitica sperando che possa riportare qualcuno al voto, l'elettorato l centrodestra si è persa per strada un pò di gente che dobbiamo recuperare". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a margine del convegno "Sistema Italia: le sfide in Europa tra sviluppo locale e competizione globale", organizzato dal suo partito, a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it