Centrodestra, Toti: "Dna comune con Lega, dopo 25 anni altri hanno bisogno di riflessione profonda"

(Agenzia Vista) Liguria, 02 febbraio 2019 Il centrodestra "deve tornare a essere un grande contenitore, da costruire tutti insieme attraverso il confronto democratico delle idee". Lo evidenzia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in un video messaggio al convegno '#SistemaItalia, le sfide in Europa tra sviluppo locale e competizione globale' organizzato da Giorgia Meloni e dall'europarlamentare Stefano Maullu (FdI) a Milano. "Oggi la Lega per ragioni banalmente numeriche e per le dinamiche degli ultimi mesi governa con il M5S, un movimento molto distante da noi, ma con la Lega governiamo insieme molti enti locali e abbiamo un Dna comune", dice Toti / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it