Lavoro, Trump: "304mila posti in più" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Washington, 02 febbraio 2019 Lavoro, Trump, 304mila posti in piu "l numeri sul lavoro sono appena usciti, abbiamo portato a 304.000 posti di lavoro in più. Questo a scioccato molte persone ma non me. Il Paese sta andando molto bene. Abbiamo l'economia più forte del mondo.Siamo la Nazione più forte del mondo. Questi numeri sono davvero notevoli.” Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commenta i dati riguardanti l’economia del Paese. _Courtesy The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev