(Agenzia Vista) Caldarola (MC), 03 febbraio 2019 02-02-19 Venezuela, Tajani: "Italia blocca processo democratico Ue non riconoscendo Guaidò" "L'Italia sta bloccando il processo democratico delineato dall'Europa non riconoscendo Guaidò come presidente ad interim del Venezuela". Queste le parole di Antonio Tajani, presidente del Parlamento Ue, intervistato a margine dell'inaugurazione della scuola di Caldarola, realizzata grazie ai fondi europei. courtesy_E'Tv Marche Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it