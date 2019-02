Deposito di autobus in fiamme, otto mezzi coinvolti in provincia di Pistoia

(Agenzia Vista) Pistoia, 03 febbraio 2019 Incendio nella notte in un deposito di autobus a Lamporecchio, in provincia di Pistoia. Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme di otto mezzi coinvolti / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it