Diciotti, Di Maio: "M5S mai votato per utilizzare immunità, ma questo è un caso diverso, valuteremo"

(Agenzia Vista) Ortona (CH), 03 febbraio 2019 Diciotti, Di Maio, mai votato per utilizzare immunita, ma questo e un caso diverso, valuteremo "Nella nostra storia come Movimento non abbiamo mai votato contro l'autorizzazione a procedere, mai votato per utilizzare l'immunità. Ma questo è un caso diverso. Valuteremo, " Così, il vicepremier Luigi Di Maio ad Ortona, in provincia di Chieti, con Alessandro Di Battista e la candidata alle regionali abruzzesi Sara Marcozzi. /Fonte Facebook Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it