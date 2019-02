(Agenzia Vista) Teramo, 03 febbraio 2019 Salvini in Abruzzo, un uovo manca il ministro: "Imbecille, mia nonna ti avrebbe dato due schiaffi" "Imbecille, mia nonna ti avrebbe dato due schiaffi". Cosi Matteo Salvini, ministro dell'Interno, impegnato ad Atri in provincia di Teramo in un comizio elettorale. Dalla piazza qualcuno lancia un uovo in direzione del ministro ma colpisce una signora. Lui si scusa e la invita sul palco e chiede alla piazza di applaudirla. Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it