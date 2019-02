Tav, Di Maio: "Ridimensionamento è supercazzola" Poi si arrabbia con il giornalista "Non è corretto"

(Agenzia Vista) Ortona (CH), 03 febbraio 2019 Tav, Di Maio, se parliamo di ridimensionamento stiamo facendo una supercazzola. poi si arrabbia con il giornalista non e corretto "Se parliamo di ridimensionamento dell'opera parliamo di una supercazzola." Così, il vicepremier Luigi Di Maio ad Ortona, in provincia di Chieti, con Alessandro Di Battista e la candidata alle regionali abruzzesi Sara Marcozzi. Dopo la risposta, incalzato da un giornalista che chiedeva di parlare dei problemi dell'Abruzzo piuttosto che della Tav, Di Maio si scalda: "Abbia pazienza, così non è corretto" /Fonte Facebook Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it