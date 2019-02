(Agenzia Vista) Pomigliano d'Arco (Na), 04 febbraio 2019 Di Maio contestato da alunni del suo liceo: "Ex allievo? E' venuto a fare passerella politica" "Ex allievo? E' venuto a fare passerella politica". Così Luca Iuliano, coordinatore dell'UDS Pomigliano, in occasione dell'arrivo del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio al liceo Imbriani dove è intervenuto al convegno 'Merito e innovazione'. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev