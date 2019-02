Di Maio svela la card per il reddito di cittadinanza: "La numero 1, come il decino di zio Paperone"

(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2019 Di Maio svela la prima card per il reddito di cittadinanza la numero 1, come il decino di zio Paperone Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha svelato la carta PostePay destinata all'erogazione del reddito di cittadinanza ed il sito web per ricorrere al sussidio. Presente il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev