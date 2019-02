Palestina-Israele, Mogherini con Lega araba: "Obiettivo soluzione a due Stati" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 04 febbraio 2019 "Sappiamo che la cooperazione tra europei e arabi è necessaria per accompagnare i leader israeliani e palestinesi nel percorso verso la pace. Soprattutto penso che attorno a questo tavolo condividiamo l'obiettivo urgente di prevenire il collasso definitivo della soluzione a due Stati e di trovare soluzioni per rivitalizzarla." Così l’Alto commissario per gli Affari Esteri dell’Ue apre la riunione ministeriale Ue - Stati arabi. _Courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev