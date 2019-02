Reddito cittadinanza, Boeri: "Rilevanti effetti su scoraggiamento al lavoro"

(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2019 "Gli effetti di scoraggiamento al lavoro sono rilevanti". Lo ha sottolineato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in merito al reddito di cittadinanza, nel corso dell'audizione sul decreto in commissione Lavoro del Senato. "Secondo i dati Inps, quasi il 45% dei dipendenti privati nel Mezzogiorno ha redditi da lavoro netti inferiori a quelli garantiti dal reddito di cittadinanza a un individuo che dichiari di avere un reddito pari a zero. Sempre secondo le stime Inps, circa il 30% dei percettori del reddito di cittadinanza ricevera' un trasferimento uguale o superiore a 9.360 euro netti. Boeri ha ricordato che "il valore mediano della distribuzione die trasferimenti e' attorno ai 6.000 e che e' pur sempre piu' alto dei redditi da lavoro del 105 piu' basso della distribuzione dei redditi da lavoro" / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev