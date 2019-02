Reddito cittadinanza, Conte: "Noi e Italiani orgogliosi, misura di civiltà"

(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2019 "Io sono orgoglioso del reddito di cittadinanza, lo è tutto il governo, ma lo sono soprattutto gli italiani, non solo la platea dei beneficiari. È una misura di equità sociale, progettata in maniera corale, complessa, su cui abbiamo faticato tanto. Abbiamo studiato misure simili in Europa e anche fuori dall'ambito della Ue e abbiamo cercato di fare di meglio. Speriamo ora, come noi abbiamo studiato misure di altri, che qualcuno possa studiare la nostra". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del sito internet del reddito di cittadinanza. _Courtesy Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev