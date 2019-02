(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2019 Tav, Comi FI, Italiani non devono pagare per errori commessi da questo Governo "Italiani non devono pagare per errori commessi da questo Governo". Così l'eurodeputata di Forza Italia, Lara Comi, riguardo all'annuncio di Bruxelles della possibilità che il Governo Italiano debba restituire i fondi europei destinati alla Tav a causa dei ritardi nella realizzazione dell'opera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev