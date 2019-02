Venezuela, comunità italo-venezuelana in Friuli: "Indignati da posizione dell'Italia", il servizio

(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2019 Venezuela, comunita italovenezuelana in Friuli, indignati della posizione dell Italia, il servizio Il servizio di Monica Nardini sulla comunità italo-venezuelana in Friuli: "Siamo indignati della posizione del Governo italiano, dovrebbero leggere la Costituzione venezuelana dove c'è scritto che se esiste un vuoto di potere passa in automatico a essere il presidente dell'Assemblea nazionale, il presidente ad interim". _Courtesy Udinenews Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev