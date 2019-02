Venezuela, il richiamo di Mattarella: "No a incertezze, serve linea condivisa Ue"

(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2019 Venezuela, Mattarella: "No a incertezze, serve linea condivisa Ue" Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto all’inaugurazione del Centro d'accoglienza e integrazione per richiedenti asilo e rifugiati “Matteo Ricci” aperto dal Centro Astalli nel complesso monumentale della Chiesa del Gesù. Così il Capo dello Stato sulla crisi in Venezuela: "Questa condizione ci richiede senso di responsabilita' e chiarezza su una linea condivisa con tutti i nostri alleati e tutti i nostri partner dell'Unione europea. Nella scelta, d'altronde, che si propone non vi puo' essere ne' incertezza ne' esitazione: la scelta tra volonta' popolare e richiesta di autentica democrazia da un lato, e dall'altro la violenza della forza e le sofferenze della popolazione civile" / fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev