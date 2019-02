(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2019 Borghi Pd contesta governo Su Venezuela noi come le dittature asiatiche "Veniamo espropriati di dire la nostra su una vicenda clamorosacome il mancato riconoscimento del Governo venezuelano. Sul Venezuela noi come le dittature asiatiche". Così il deputato del PD Enrico Borghi ha contestato il Governo in aula alla Camera dei deputati. _Courtesy Web Tv Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev