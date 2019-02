Sanremo, Bocelli: "Direttore artistico? Sarebbe come dirmi di fare il chirurgo"

(Agenzia Vista) Sanremo, 05 febbraio 2019 "Direttore artistico del Festival di Sanremo? Assolutamente no, per carità...E' come chiedermi di fare il chirurgo. Non ne sarei capace". Lo ha detto Andrea Bocelli parlando in conferenza stampa al Teatro Ariston di Sanremo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev