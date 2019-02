Venezuela, vicepresidente Pence: "Maduro sta distruggendo Paese ma ora c'è speranza" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Miami, 05 febbraio 2019 Venezuela, vicepresidente Pence, Maduro sta distruggendo Paese ma ora c e speranza SOTTOTITOLI "Il popolo del Venezuela ha sofferto troppo a lungo. La dittatura di Nicolas Maduro sta distruggendo il Venezuela. Da quando ha preso il potere 6 anni fa ha promesso di seguire un agenda socialista. Purtroppo per i Venezuelani Maduro ha fatto proprio questo. Più di 9 persone su dieci vivono in povertà e il venezuelano medio ha perso più di 9 kg. Migliaia di bambini venezuelani muoiono di fame ma adesso c'è speranza. Il presidente Trump ha detto la scorsa settimana che la lotta per la libertà è cominciata. Potete stare sicuri che gli Stati Uniti saranno sempre al fianco del popolo venezuelano nel lavoro per reinstaurare un Governo costituzionale e tenere elezioni libere.” Così il. Vicepresidente Mike Pence ha Miami per incontrare la comunità di esuli venezuelani. _Fonte/The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev