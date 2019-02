I 'The Zen Circus': "Cantare 'Amore è una dittatura' in questo momento è una canzone politica"

(Agenzia Vista) Sanremo, 06 febbraio 2019 "La canzone non è una canzone politica, ma è politica come lo sono tutte in un dato momento e in un dato contesto, cantare l'amore è una dittatura in questo momento è una canzone politica, è una fotografia di questa Italia". Lo hanno raccontato i membri del gruppo 'The Zen Circus' in conferenza stampa a Sanremo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev