L'appello all'unità di Trump: "Non si governi come due partiti ma come una Nazione" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Washington, 06 febbraio 2019 "Ci incontriamo stasera in un momento di potenzialità illimitate. Mentre iniziamo un nuovo Congresso, sto qui davanti a voi, pronto a lavorare assieme per fare nuovi passi avanti per tutti gli Americani. Milioni di nostri concittadini ci stanno guardando mentre ci riuniamo in questa camera sperando che Governeremo non come due partiti ma come una Nazione.” Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso al Congresso sullo Stato dell’Unione." _Fonte/The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev