Salvini a Terni, dal pubblico gridano: "Sei bellissimo", il ministro replica "No Signora, vede male"

(Agenzia Vista) Terni, 06 febbraio 2019 Salvini a Terni. dal pubblico, sei bellissimo, il ministro replica scherzando signora ci vede male Simpatico siparietto per il Ministro degli interni Matteo in visita a Terni per un comizio, dal pubblico qualcuno grida "Sei Bellissimo!" e Salvini replica scherzando "No Signora, ci vede male!" /Fonte Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev