(Agenzia Vista) Terni, 06 febbraio 2019 Salvini: "vI auguro un buon Sanremo, so che li non mi amano " "Vi auguro un buon Sanremo, so che lì non mi amano, però ormai canto sempre sotto la doccia 'Questo piccolo grande amore'. Così Il Ministro dell'interno Matteo Salvini scherza con i sostenitori di Terni. /Fonte Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev