Tav, Di Maio: "Salvini stia tranquillo non ho letto neanche io dossier costi-benefici"

(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2019 Tav Di Maio Salvini stia tranquillo non ho letto neanche io dossier Il vicepresidente del Consiglio e capo politico M5s, Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa a Montecitorio per il Restitution day M5S: "Stia tranquillo il collega vicepremier che neanche io l'ho letta ancora la relazione. Ogni mattina al massimo penso che da Roma a Catania ci vogliono 6 ore per arrivare in treno, non mi sveglio pensando al buco Torino-Lione. Mi sveglio pensando a come migliorare i collegamenti per gli italiani. Possiamo dire che in questo momento ci sono ben altri problemi? Anche perche' dopo un po' gli italiani si stancano pure". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev