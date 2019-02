Centrodestra, Meloni: "Speriamo Abruzzo di buon auspicio per futuro nazionale"

(Agenzia Vista) Pescara, 07 febbraio 2019 "Speriamo che le elezioni in Abruzzo siano di buon auspicio per il futuro della nazione. Noi lavoriamo per rifondare il centrodestra." Così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in conferenza stampa con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi nella sala consiliare del comune di Pescara. Fonte: Facebook/Giorgia Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev