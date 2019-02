(Agenzia Vista) Roma, 07 febbraio 2019 Diciotti, Bonifazi (PD) M5s votera' no, coerenza inesistente La Giunta per le immunità si è riunita al Senato per la lettura delle memorie del Ministro degli Interni Matteo Salvini. Sono emerse divergenze sulla ricevibilità degli allegati con le parole dei Ministri Di Maio e Toninelli e del Presidente del Consiglio Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev