Italia-Africa, Mattarella: "Sfide e ricette comuni per crescita condivisa"

(Agenzia Vista) Angola, 07 febbraio 2019 Il rapporto "intenso e fecondo" tra Angola e Italia costituisce un esempio per il dialogo che il nostro paese intende intrattenere con l'Africa tutta, "in una visione di crescita delle rispettive societa'". Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo questa mattina davanti all'Assemblea nazionale di Luanda. "comuni sono le sfide da affrontare, concordi devono essere le ricette. L'Italia opera con convinzione per intensificare la relazione con il continente africano, ampliandone la portata e gli obiettivi" / Quirinale Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev