(Agenzia Vista) Pescara, 07 febbraio 2019 Rapporti Francia, Salvini, disponibile ad andare a piedi a Parigi per difendere interessi italiani "Sono disponibile ad andare a piedi fino a Parigi. Per discutere dei terroristi italiani, dei respingimenti alla frontiera, con donne e bambini abbandonati di notte nei boschi, per difendere gli interessi degli italiani.." Così il vice premier Matteo Salvini , durante la conferenza stampa a Pescara con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi in sostegno della candidatura di Marco Marsilio alle elezioni regionali abruzzesi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it