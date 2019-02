(Agenzia Vista) Roma, 07 febbraio 2019 Reddito cittadinanza, Castelli Furbetti gia c'erano prima non sono arrivati adesso La sottosegretaria all'Economia, Laura Castelli, partecipa al forum organizzato dall'Ordine dei commercialisti e revisori contabili di Napoli sulla manovra 2019. Con lei il Presidente Odcec Napoli, Vincenzo Moretta e il generale della Guardia di Finanza Virgilio Pomponi, comandante della GdF Campania."Furbetti gia c'erano prima, non sono arrivati adesso". Queste le parole della Castelli al termine dell'incontro. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev