Stime pil, Covassi (capo Rappr. Comm Ue Italia): "Non farci scoraggiare, trasformarle in segno più"

(Agenzia Vista) Roma, 07 febbraio 2019 Stime pil Covassi capo Rappresentanza Comm Ue in Italia Non farci scoraggiare e pensare a come trasformarlo in segno piu La Rappresentanza della Commissione Ue in Italia ha presentato il suo programma di lavoro per il 2019, a illustrarlo il capo della Rappresentanza Beatrice Covassi che ha affermato: "La nostra Rappresentanza Ue in Italia va sul territorio, è vicina ai cittadini e non va nei salotti. Andremo nelle periferie, quest'anno, per la prima volta, andremo a Ostia e a Centocelle" e ha elencato "una serie di eventi nelle scuole secondarie, nelle università e nelle città, con l'obiettivo di portare l'Europa tra i cittadini, soprattutto i più giovani, e promuoverne la partecipazione attiva alla vita democratica dell'Unione" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev