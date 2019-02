(Agenzia Vista) New York, 08 febbraio 2019 De Blasio (Sind NY) scherza con preside scuola Bronx: "Sei il preside con più stile del quartiere" "Una cosa non può essere uguale per tutte le scuole, nessuna può avere un preside con così tanto stile quanto Kyle". Queste le parole di Bill De Blasio, sindaco di New York, durante una conferenza stampa in una scuola del Bronx. fonte Facebook_Bill De Blasio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it