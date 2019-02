(Agenzia Vista) Napoli, 08 febbraio 2019 Direttori musei, Bonisoli: "Su propoghe non abbiamo ancora deciso" "Sulle proroghe dei direttori dei musei non è stata ancora presa una decisione, ma stiamo cercando persone capaci in grado di occuparsi del nostro patrimonio". Queste le parole di Alberto Bonisoli, ministro ai Beni Culturali, intervistato a margine della visita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it