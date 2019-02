Francia-Italia, portavoce del Governo francese Griveaux a Europe1: "Richiamo ambasciatore è segnale"

(Agenzia Vista) Parigi, 08 febbraio 2019 Francia-Italia, il portavoce del governo francese Griveaux, richiamo ambasciatore e segnale "Quando un ministro di un Paese straniero si reca in Francia, per incontrare i Gilet gialli, la cortesia e la diplomazia vorrebbero che si avvertisse il Governo. Abbiamo richiamato l'ambasciatore, per una consultazione, non è un atto permanente ma è un importante segnale perchè l'Italia è un Paese e un alleato storico della Francia e un paese fondatore Ue." Così il portavoce del Governo Francese, Benjamin Griveaux, ai microfoni della radio Europe1. Fonte: Europe1 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev