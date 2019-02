(Agenzia Vista) Napoli, 08 febbraio 2019 Problemi con lo sparacoriandoli per Fico a termine visita Fondazione Famiglia di Maria a Napoli Qualche problema per il presidente della Camera, Roberto Fico, con lo sparacoriandoli, al termine dell'incontro con i responsabili e i ragazzi della Fondazione Famiglia di Maria. Il presidente ha avuto difficoltà a far funzionare lo sparacoriandoli che gli era stato affidato ma, prontamente aiutato, è riuscito a 'sparare' i coriandoli. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it