Tatarella, G. Letta: "C'è bisogno di ritornare a toni pacati dibattito politico"

(Agenzia Vista) Roma, 08 febbraio 2019 Tatarella G Letta C ebisogno di ritornare a toni pacati nel dibattito politico per ritrovare democrazia Nella sala della Lupa della Camera dei Deputati il convegno ''Giuseppe Tatarella a vent'anni dalla sua scomparsa'' organizzato in occasione del ventennale della scomparsa alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo l'introduzione del presidente della Fondazione Alleanza Nazionale, Giuseppe Valentino, sono intervenuti Gianni Letta, Roberto Maroni e Luciano Violante; ha moderato l'incontro il direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev