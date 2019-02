Festival, Bisio: "Ligabue voleva fare ancora di più". E Baglioni scherza: "Bisogna sparargli"

(Agenzia Vista) Liguria, 09 febbraio 2019 "Mi avevano detto che Ligabue voleva fare un inizio curioso, io lo conosco da tanti anni e ho detto 'non lo farà mai', ho anche discusso con gli autori, invece è arrivato e voleva fare di più e mi son messo al servizio suo". Così Claudio Bisio in conferenza stampa all'Ariston. Scherza Baglioni: "A un certo punto bisognava sparargli per tirarlo giù dal palco..." / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it