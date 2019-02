(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2019 Foibe, Mattarella: "No a negazionismi, non era risposta al fascismo" "Non possiamo dare spazio a negazionismi, a chi dice che fu una risposta al fascismo in Italia". Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarealla, intervenuto alla giornata del ricordo per le Foibe svoltasi al Quirinale. fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it