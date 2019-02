(Agenzia Vista) Cagliari, 09 febbraio 2019 Sanità, G. Grillo: "Livelli essenziali assistenza in Sardegna non sono soddisfatti" "Abbiamo recentemente constatato che i livelli essenziali di assistenza in Sardegna non sono soddisfatti". Queste le parole del ministro alla Salute, Giulia Grillo, intervenuta durante un incontro a sostegno di Francesco Desogus, candidato presidente per il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali. fonte Facebook_Giulia Grillo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it